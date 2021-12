Une prise d'otage est en cours, ce lundi 20 décembre, dans un commerce du XIIe arrondissement, à l'est de Paris, rue d’Aligre

Une prise d'otage est en cours, ce lundi 20 décembre, dans un commerce du XIIe arrondissement de Paris, rue d’Aligre. Deux femmes sont séquestrées par un homme d'une cinquantaine d'années muni d'une arme blanche, selon une source policière. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI) est sur place. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour « séquestration ». Les investigations ont été confiées au Service d'Accueil et d'Investigation de Proximité (SAIP).

Selon des informations d’Europe 1, l'homme est connu pour des troubles psychologiques, ajoute la même source. La piste terroriste est écartée à ce stade. Selon les informations d’Europe 1, les négociateurs de la BRI ont obtenu une identité du forcené retranché dans le commerce. Le preneur d'otage serait un magistrat tunisien de 56 ans, Abderaman B.J.

Le preneur d'otage a demandé à parler au ministre de la Justice et ancien avocat, Eric Dupond-Moretti et à Sylvie Noachovitch, avocate spécialisée en droit de la famille et en droit pénal et défenseure d'Omar Raddad.

Selon les informations de BFMTV et de France Info, Maître Sylvie Noachovitch a bien été mise en relation avec le preneur d'otage. L'homme lui a expliqué vouloir être défendu par elle, ainsi que par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti.

Un périmètre de sécurité a été mis en place.