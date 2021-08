Paris : les espions français de la DGSE vont déménager, passant du boulevard Mortier (20e) au Fort Neuf de Vincennes (12e) en 2028

DGSE

La Ville de Paris va modifier ses règles d’urbanisme pour faciliter le transfert du siège historique de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) du boulevard Mortier au Fort Neuf dans le bois de Vincennes souligne Le Monde.

"Il s’agit de réaménager de fond en comble le fort neuf de Vincennes, de raser une série de bâtiments, d’en construire de nouveaux, pour accueillir à terme 6 000 personnes" précise Le Monde.

Le choix du Fort Neuf ne doit rien au hasard. La DGSE avait établi une batterie de critères. Il lui fallait un site vaste et susceptible d’extension, accessible en transports en commun, pas trop éloigné du centre de Paris, ni du boulevard Mortier pour ne pas perturber les agents actuels. A cela s’ajoutaient des requêtes plus spécifiques : « pas de vues plongeantes sur le site », « pas de proximité avec un équipement sensible » ajoute Le Monde.

Il y a peu à craindre des voisins indiscrets : "Inséré dans le bois de Vincennes, le fort de 1841, est protégé par des douves et des murs fortifiés."

"L’armée compte détruire une partie des 37 bâtiments situés à l’intérieur du fort, pour passer d’environ 100 000 mètres carrés à 160 000 mètres carrés de plancher,."