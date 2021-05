Paris : le trafic automobile de transit interdit dans le coeur historique en 2022, réservé aux résidents, professionnels, livreurs et transports en commun

Paris Respire Zone Apaisée

La mairie de Paris veut "réduire drastiquement la circulation de transit. Aujourd’hui, sur environ 180 000 véhicules qui circulent dans cette zone, 100 000 la traversent sans s’y arrêter. Demain, seuls les riverains, les bus, les taxis mais aussi les artisans, les professionnels ou les livreurs pourront continuer à se déplacer dans ce périmètre." explique David Belliard, adjoint (EELV) d’Anne Hidalgo, dans Le Parisien.

"Ce dispositif existe déjà en Europe, à Madrid, Rome ou Milan, et en France, à Lille ou à Nantes" précise l'élu qui ajoute que cette zone :"s’étendra sur Paris-Centre (NDLR : qui réunit désormais les anciens quatre premiers arrondissements) et une partie des Ve, VIe et VIIe, jusqu’au nord du boulevard Saint-Germain"

Pour en savoir plus, il faut consulter la page Paris Respire Zone Apaisée qui présente en détail ce projet de zone à trafic limité au cœur de Paris