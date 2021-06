Panne des numéros d’urgence : Emmanuel Macron se dit « très préoccupé »

Photo prise le 15 mai 2008 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil du centre d'appel du Samu du Val-de-Marne.

Un « dysfonctionnement technique grave » chez l'opérateur Orange a fortement perturbé l'accès à l'ensemble des numéros d'alerte tels que le 15, le 17 et le 18 ce mercredi. Emmanuel Macron a affirmé être « très préoccupé » par cet incident. Mais il est « trop tôt pour faire un bilan » sur les conséquences que cette panne a pu entraîner, selon les précisions du chef de l’Etat lors d'un échange avec des habitants de Martel, dans le Lot, lors d’un de ses déplacements.

Le chef de l'Etat a répondu à une question d'un habitant lui demandant s'il y avait des décès liés à cette panne, au second jour de son déplacement dans le Lot.

« On est en train de faire le bilan. Il y a eu très vite des numéros à 10 chiffres qui ont été mis à disposition et on a rebasculé les numéros sur les départements. C'est trop tôt pour faire un bilan mais évidemment on est très préoccupés ».

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué jeudi à la mi-journée qu'une dizaine de régions étaient toujours affectées par la panne qui a gravement perturbé mercredi le fonctionnement des numéros d'appel des secours dans toute la France.

« C'est instable. J'ai des remontées à l'instant de onze régions, ou dix régions, de France dans lesquelles il y a encore des appels parfois aléatoires. Pas du tout dans la même ampleur de ce qui a été perçu hier mais avec encore des difficultés », selon les déclarations du ministre lors d'une visite auprès des équipes du Samu de l'hôpital parisien de Necker.

Les numéros d'appel à dix chiffres du Samu, mis en place pour permettre aux personnes d'accéder au service dès mercredi soir, seront « maintenus jusqu'à demain ».

Selon le ministre, qui s'est entretenu en visioconférence avec tous les Samu de France, « les difficultés ont été variables d'un territoire à l'autre ».

Cette panne d'un équipement de l’opérateur Orange chargé d'acheminer les appels d'urgence (15 pour le Samu; 17 pour la police; 18 pour les pompiers; 112 pour le numéro d'urgence unique européen) pourrait avoir causé la mort de « trois ou quatre personnes », a aussi dit le ministre, jugeant « trop prématuré de tirer des conclusions ».

« A l'heure actuelle, tout est redevenu complètement normal », a précisé le PDG d'Orange, Stéphane Richard, sur TF1.

A l'issue de sa convocation au ministère de l'Intérieur, dans la matinée, Stéphane Richard s'était exprimé sur Twitter présentant « ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés » par la panne des numéros d'urgence.

L'origine de la panne reste encore inconnue. Il pourrait s'agir, selon Stéphane Richard, d'une « défaillance logicielle ». Il a assuré sur TF1 que l'hypothèse d' « une attaque » était écartée.

Le parquet de Vannes a ouvert une enquête après la mort d'un homme âgé de 63 ans hier soir, aux urgences de l'hôpital de Vannes, lors de la vaste panne des numéros d'urgence qui a touché la France.