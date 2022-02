Novak Djokovic: Je ne suis pas anti-vax mais je me passerai de trophées si on veut m'obliger à me faire vacciner

Quand on a demandé à Djokovic s'il sacrifierait sa participation à des compétitions telles que Wimbledon et Roland Garros à cause de sa position face au vaccin ? Il a répondu "Oui, c'est le prix que je suis prêt à payer".

"Je n'ai jamais été contre la vaccination", a-t-il déclaré à la BBC, confirmant qu'il avait reçu des vaccins dans son enfance, "mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps".

il a également confirmé qu'il était prêt à renoncer à la chance de devenir statistiquement le plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps mais qu'il espérait que les exigences de certains tournois en matière de vaccin allaient évoluer.