Nouvelle-Zélande : L'incendie d'une auberge de jeunesse fait au moins six morts

Une traédie a frappé Wellington, capitale de la Nouvelle-Zelande lundi 15 mai. Un incendie parti dans un hôtel du centre de la ville a fait au moins six morts, selon un bilan provisoire du Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins. D'après le responsable des pompiers de la ville, Nick Pyatt, cité par Associated Press, plusieurs personnes n'auraient toujours pas été retrouvées. L'auberge de jeunesse, le Loafers Lodge, avait une capacité d'accueil 92 personnes, et était dédié avant tout aux touristes et voyageurs de passage dans la capitale, mais on ignore encore le nombre exact d'individus présents à l'intérieur du bâtiment au moment de l'incendie. Le décompte des pompiers faisait état de 52 personnes secourues dont une partie s'étaient réfugiées sur le toit. Selon les médias locaux, dont le NZ Herald, les autorités s'attendent à un bilan final inférieur à dix morts malgré de nombreuses personnes manquant à l'appel.

Survenu dans la nuit de lundi à mardi, et ayant mobilisé une vingtaine de camions de pompiers, l'incendie a été décrit comme particulièrement difficile à maîtriser, le responsable des pompiers de Wellington Nick Pyatt décrivant même l'événement comme "Un feu qu'on ne voit qu'une fois tous les dix ans à Wellington. Notre pire cauchemar. Il n'y a rien de pire que ça.", avant d'ajouter "Nos pensées vont aux familles des victimes et à nos équipes qui ont tenté de secourir ceux qui n'ont pas pu l'être. On ignore encore les circonstances ayant conduit au départ du feu.