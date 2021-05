Jean Castex

Jean Castex réagit quand Le Parisien lui pose la question : "Une nouvelle tribune de militaires, publiée par le site de Valeurs actuelles, pointe un risque de « guerre civile »".

Le Premier ministre répond : "De quoi parlons-nous ? C’est une tribune politique d’extrême droite, appelons un chat un chat. Ils prétendent parler au nom de l’armée ? On peut tous se dire militaires et signer sous couvert d’anonymat une tribune ! Qu’est-ce qui prouve que ce sont vraiment des militaires ? Qui sont-ils ? Qu’ils s’affichent et qu’ils assument s’ils considèrent que l’essentiel est en jeu. J’y vois surtout une manœuvre politique. Moi, j’ai confiance dans l’armée de mon pays. Elle est l’honneur de la France."