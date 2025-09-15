Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 41 minutes
Sébastien Lecornu, lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025.
Triple objectif

Nouvelle semaine de négociations pour Sébastien Lecornu, qui multiplie les rendez-vous à droite

Sébastien Lecornu fait face à trois défis : former un gouvernement, résister à la censure et faire adopter un budget.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Nouvelle semaine de négociations pour Sébastien Lecornu, qui multiplie les rendez-vous à droite

