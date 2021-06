Le maire de Cannes, David Lisnard, pose lors d'une séance photo à Paris le 21 novembre 2019.

A moins d’un an de l’élection présidentielle et alors que l’incertitude demeure sur la primaire à droite, David Lisnard, le maire de Cannes, a officiellement lancé son mouvement politique baptisé « Nouvelle Energie ».

David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes, a annoncé la création d’un nouveau mouvement politique, « Nouvelle Energie », sur l’antenne de CNews. Le maire de Cannes reste discret sur ses ambitions pour 2022 mais constate « un vide d’idées dans notre société. Nous sommes à la croisée des chemins. L’effondrement de notre société peut aller très vite ».

David Lisnard plaide, à travers ce mouvement, pour le rassemblement de la droite et l’unité nationale, selon Nice-Matin en ce mercredi 9 juin :

« Il faut une politique qui recrée de l’unité nationale via la culture et l’éducation. Il faut un contenu et une personnalité qui l’incarne. C’est une offre alternative pour faire gagner la droite et la France ».

David Lisnard souhaite proposer une alternative via son mouvement politique « Nouvelle Energie ». Le maire LR de Cannes, David Lisnard, se positionne donc comme un candidat potentiel aux primaires de la droite en vue de l'élection présidentielle de 2022, même s’il ne l’a pas encore clairement confirmé.