Nouveau pacte financier mondial : "Aucun pays ne doit avoir à choisir" entre lutte contre la pauvreté et protection de la planète, déclare Emmanuel Macron

"Aucun pays ne doit avoir à choisir" entre lutte contre la pauvreté et protection de la planète, a lancé Emmanuel Macron, jeudi 22 juin, en ouvrant le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. "Nous devons assumer un choc de financement public" et "avons besoin de beaucoup plus de financements privés", a-t-il souligné. Une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, des grandes organisations internationales, des ONG et des militants sont présents à Paris, jeudi 22 et vendredi 23 juin, à l'occasion du sommet pour un "nouveau pacte financier mondial".