La manifestation de Niamey, au Niger, photo AFP

Cela fait bientôt une semaine que le président élu du Niger et son gouvernement sont tombés. Après des manifestations anti-France, notamment devant l’ambassade de Niamey, Emmanuel Macron a pris la parole pour condamner la violence de certains Nigériens. Il a aussi affirmé que l’Etat "ne tolèrera aucune attaque contre la France et ses intérêts". Paris répliquera, le cas échéant, "de manière immédiate et intraitable". "Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le Président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts", a d’ailleurs précisé l’Elysée, ainsi que le rapporte BFMTV sur son site.

Pour autant, cela ne signifie pas que la France prévoit (en l’état actuel des choses, à tout le moins) l’évacuation de ses ressortissants au Niger. C’est ce qu’a précisé Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, devant les micros de RTL,

"Ils ont tous été contactés. En amont, des mesures de précaution sont prises comme toujours dans ce type de situation. Ces mesures seront renforcées si c'était nécessaire mais il n'y a pas de décision d'évacuation au moment où je vous parle", a-t-elle ainsi précisé.