Nicole Belloubet démet un sociologue pour qui le voile à l'école peut être un « vecteur d'émancipation »

Nicole Belloubet, ministre de l'Education nationale.

C'est une information de l'Opinion. La ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet, a décidé de mettre fin aux fonctions d'un membre du Conseil des sages de la laïcité (CSL), nommé à l'époque par Pap Ndiaye. Sur RFI, le 5 avril, Alain Policar avait notamment affirmé : « Le voile n’est pas le plus souvent un signe de prosélytisme – les enquêtes sociologiques montrent qu’il s’agit même souvent d’un vecteur d’émancipation pour les jeunes filles par rapport à leurs milieux – et le port du voile devrait donc être analysé chaque fois au cas par cas » Ajoutant, à propos de Maurice-Ravel, lycée dans lequel un proviseur avait menacé de mort : « ça illustre, me semble-t-il, les difficultés d’appliquer sereinement la loi qui (…) apparaît, à tort ou à raison, comme discriminatoire à l'égard des musulmans ». Il y a un an, la nomination au CSL d’Alain Policar par Pap Ndiaye, alors ministre de l’Education nationale, avait été très critiquée par les « historiques » de l’institution créée par Jean-Michel Blanquer qui y voyaient une manœuvre de dilution de la défense de la laïcité.