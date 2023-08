Nicolas Sarkozy estime que la « France traverse une crise d’autorité » et plaide pour un « leader » de la droite « capable de rassembler » les partisans de Macron, Ciotti et Zemmour

Nicolas Sarkozy a accordé un entretien au Parisien.

Alors que l’ancien chef de l’Etat est en pleine tournée promotionnelle et médiatique à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, « Le temps des combats » (Fayard), Nicolas Sarkozy s’est confié à la rédaction du Parisien-Aujourd’hui en France ce week-end. L’ex-président de la République estime que « sans rassemblement, la droite n’a aucune chance de gagner » et regrette que Laurent Wauquiez joue « petit bras ».

Nicolas Sarkozy plaide, dans cette interview au Parisien, pour « trouver un leader qui soit capable de rassembler les amis de messieurs Zemmour, Macron et Ciotti » pour la présidentielle de 2027.

Selon Nicolas Sarkozy, « il y a un peloton avec un certain nombre de personnalités de qualité — Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez — qui peuvent postuler (…) Si vous voulez gagner Roland-Garros et que vous êtes en finale, ce n’est pas en jouant petit bras que vous réussirez ».

Il rappelle notamment que « (sa) majorité, à l’époque, allait de Bernard Kouchner à Philippe de Villiers ».

L’entretien, mené par des lecteurs du quotidien, a été rendu public ce samedi 26 août 2023 au soir.

Nicolas Sarkozy a été interrogé sur sa vision de l’unité du pays : « La France n’est pas plus divisée qu’avant. Le problème aujourd’hui, c’est que le monde a changé, et nous pas tellement. (…) Le modèle occidental est en train de disparaître. La civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Donc, oui, ça peut mal se terminer », selon lui.

Nicolas Sarkozy estime aussi que la France connaît « une crise d’autorité » et regrette « la remise en cause systématique du mot « autorité », du mot « verticalité », qui laisse à penser que « tout le monde n’a que des droits et aucun devoir ».

Interrogé sur les réductions d’effectifs lorsqu’il était au pouvoir, l’ancien ministre de l’Intérieur s’est confié sur cette réalité :

« L’autorité, c’est une affaire de principe, pas de moyens ni d’effectifs. Si les policiers ont besoin d’être à 25 pour être respectés, c’est qu’il n’y a pas d’autorité ».

Selon Nicolas Sarkozy, il y a « dans notre pays le déni d’une immigration non maîtrisée une intégration ratée, un communautarisme institutionnalisé ».

Nicolas Sarkozy a tenté de se défendre également suite à ses récents propos sur l’Ukraine :

« En Ukraine, Poutine a commis une faute grave. Mais il y a deux façons de régler une guerre : soit vous anéantissez l’adversaire, soit vous faites un compromis. Mais si on ne se parle pas, comment établit-on un compromis ? ».

L’ancien chef de l’Etat s’est aussi confié sur le projet de loi immigration qui doit être présenté cet automne au Parlement : « je dirai simplement à mes amis (LR) : si le texte va dans le bon sens, il faut le voter ».