Nicolas Bay

La direction du Rassemblement National (RN) a retiré à Nicolas Bay le titre de porte-parole de campagne de Marine Le Pen, et l'a suspendu de toutes ses fonctions au RN. La direction l’accuse d’avoir transmis des informations stratégiques à l’équipe d’Eric Zemmour.

"Nous avons eu confirmation que Nicolas Bay, profitant de sa présence dans les plus hautes instances de la campagne, transmet depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels à notre concurrent direct Éric Zemmour", a écrit le bureau exécutif du RN dans un message aux cadres du mouvement cité par BFMTV.

"À peine une heure après avoir demandé une discussion en Bureau exécutif, j’en suis suspendu !" a indiqué sur Twitter Nicolas Bay en ajoutant "L’accusation est grossière : ne participant à aucune instance de la direction de campagne, comment aurais-je pu connaître et transmettre de prétendues « informations stratégiques »".

Gilbert Collard, président d'honneur et porte-parole de Reconquête!, le parti d'Éric Zemmour, depuis son départ du Rassemblement national, a lui aussi réagi sur France Info : ""On n'a plus James Bond, on a maintenant James Bay. C'est la dernière trouvaille du Rassemblement National : j'espère qu'ils ne vont pas sombrer dans le syndrome de La Havane qui fait entendre des bruits de criquets ou des ultrasons surpuissants." Pour le président d'honneur de Reconquête!, cette accusation "prend des proportions hallucinantes" au vu de la longue carrière politique de Nicolas Bay au Rassemblement national depuis 30 ans.

Si Gilbert Collard ne nie pas qu'il y ait eu des contacts entre Nicolas Bay et Reconquête, il affirme qu'il "n'y a pas eu de renseignements" car "il n'y a rien de stratégique à transmettre au Rassemblement national parce qu'il n'y a pas de stratégie [...] Quand vous sortez d'une réunion du Rassemblement national, ce qui s'est dit à l'intérieur se sait à l'extérieur dans la minute."