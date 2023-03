Nice : la justice ordonne l’expulsion du cirque Zavatta d’ici samedi soir

Le tribunal judiciaire de Nice a ordonné ce vendredi l'expulsion du cirque Zavatta.

Le tribunal judiciaire de Nice a ordonné ce vendredi l'expulsion du cirque Zavatta, installé depuis lundi dernier sur un terrain appartenant à la métropole de Nice. Les circassiens doivent quitter les lieux avant samedi 19h, selon des informations de BFMTV. Si nécessaire, les forces de l'ordre pourront intervenir. Le cirque est également condamné à payer 2.000 euros à l’Etablissement public foncier (EPF) et à la mairie de Nice.

La ville a déposé plainte contre le cirque Zavatta, anciennement Muller, installé depuis quelques jours sur un terrain appartenant à la métropole.

Christian Estrosi s'était même rendu sur place, ce qui avait donné lieu à un échange tendu entre le maire et des circassiens.

L'audience s'est tenue en début d'après-midi, en présence de Christian Estrosi et de John Zavatta. Maître Daboussy, avocat de la Ville de Nice et de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur -propriétaire du terrain où se sont installés les circassiens- a demandé à ce que le cirque quitte les lieux avant samedi, 19h.

La ville de Nice a par ailleurs lancé ce jeudi une pétition en ligne pour dénoncer une « honte » et les « traitements » infligés aux animaux du cirque Zavatta. La municipalité s'inquiète notamment des conditions de vie de l’hippopotame Jumbo qui « est condamné à vivre dans un camion la nuit et dans une petite bassine le jour ». La pétition a récolté plus de 7.000 signatures à ce jour.

Les responsables du cirque ont toujours réfuté les accusations de maltraitance animale, assurant avoir reçu des inspections vétérinaires.