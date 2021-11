Netflix et d'autres plateformes menacent les chaines TV et les salles de cinémas

Netflix

Le cinéma et l’audiovisuel sont bouleversés par l’expansion des plates-formes Internet estime Le Monde.

Avec leurs moyens gigantesques, elles propulsent films, séries et documentaires auprès d’une audience mondiale et menacent l’avenir des chaînes de télévision et des salles de cinéma.

Les plates-formes mondiales dépensent désormais énormément d’argent chaque année dans des productions originales : 17 milliards de dollars (15 milliards d’euros) rien que pour Netflix en 2021, selon son patron fondateur, Reed Hastings.

Là où les chaînes traditionnelles nationales ne dépensent que quelques centaines de millions d’euros par an dans le cinéma et l’audiovisuel. En France, le total cumulé pour tous les acteurs du secteur – stagnant depuis dix ans – est d’environ 1,1 milliard d’euros chaque année.

Et Netflix revendique 213 millions d’abonnés dans le monde.