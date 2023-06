Nanterre : début de la marche blanche en hommage à l'adolescent tué par un policier

La marche blanche en hommage à Nahel a démarré ce jeudi.

La marche blanche en hommage à Nahel, 17 ans, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier, s'est élancée jeudi vers 14h00 depuis la cité Pablo Picasso à Nanterre, aux cris de "justice pour Nahel" et "plus jamais ça", ont constaté des journalistes de l'AFP. La mère de la victime, juchée sur une camionnette, portant un tee-shirt "Justice pour Nahel", a ouvert la manifestation, suivie de centaines de participants regroupés derrière une banderole portant le même slogan. "Pas de justice, pas de paix !", "et tout le monde déteste la police !", scandent-ils aussi. Certains portent des pancartes "la police tue", "combien de Nahel n'ont pas été filmés ?" ou encore "nos vies sont en danger".

Assa Traoré, figure de la lutte contre les violences policières, est présente aux côtés de la mère de Nahel: "Il faut que le monde entier voie (...). Quand on marche pour Nahel on marche pour tous ceux qui n'ont pas eu de caméra", a-t-elle déclaré au début de la marche. Des élus et responsables politiques sont également présents, dont Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, et Marine Tondelier, cheffe d'Europe Ecologie Les Verts.

"Cette marche blanche est un moment de recueillement et de deuil pour la famille, c'est important de le respecter", a indiqué de son côté la députée de Nanterre Sabrina Sebaihi (EELV). Dans la matinée, le parquet de Nanterre a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire visant le policier auteur du coup de feu et requis son placement en détention provisoire.

