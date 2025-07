© AFP or licensors

Disparition

Mort de Thierry Ardisson à 76 ans

Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Thierry Ardisson est décédé ce lundi 14 juillet à l’âge de 76 ans. Producteur et animateur au ton provocateur, il était notamment connu pour ses émissions cultes comme Lunettes noires pour nuits blanches, Paris Dernière et surtout Tout le monde en parle, qui a marqué la télévision française dans les années 2000 par ses entretiens décapants et son sens de la mise en scène. Il luttait contre un cancer du foie depuis plusieurs mois.