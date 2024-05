Mort de Nahel : une reconstitution sous haute sécurité ce dimanche

Le reconstitution est prévue pour ce dimanche 5 mai à l'endroit exact du tir.

Presqu'un an après la mort de Nahel, 17 ans, qui avait été abattu à Nanterre, le 27 juin 2023, par un policier, une reconstitution est organisée ce dimanche sur les lieux des faits. Cet acte d’enquête très attendu se tiendra à l’endroit exact du tir, soit à l’angle du passage François Arago et du boulevard de la Défense, à Nanterre.

L’enjeu de cet évènement sera de déterminer si le policier, mis en examen pour homicide volontaire, était en danger au moment du tir. Aurait-il pu reculer ou était-il bloqué entre la Mercedes AMG jaune conduite par Nahel et un muret ? La sécurité de son collègue était-elle en jeu ? Nahel a-t-il été frappé à coups de crosse juste avant le tir ?

Les magistrats ont fait en sorte que cette reconstitution, cruciale pour tenter de faire émerger la vérité, se déroule avant la nouvelle phase de travaux de réaménagement de cet axe. Une voiture similaire à celle conduite par Nahel sera mobilisée, mais les juges d’instruction n’excluent pas de faire acheminer le véhicule accidenté, en cas de besoin.

Une « énorme sécurisation du site » est prévue, en la présence des deux policiers, des deux passagers de Nahel et même de témoins, d’après une source proche du dossier. Inquiet pour la sécurité des deux fonctionnaires, menacés de mort à de multiples reprises, l’avocat du binôme du tireur présumé, Me Thibault de Montbrial, avait réclamé la délocalisation de cette reconstitution, dont la date avait fuité dans la presse il y a quelques semaines. En vain. Les juges d’instruction ont considéré que les conditions de sécurité seront bien réunies. Afin de préserver leur anonymat, les deux policiers seront équipés de gilets pare-balles et de cagoules.