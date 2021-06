Mort de George Floyd : le policier Derek Chauvin sera fixé sur sa peine de prison ce vendredi

Une peinture murale peinte par l'artiste Kenny Altidor représentant George Floyd, le 13 juillet 2020 dans le quartier de Brooklyn, à New York.

© STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AF

Le policier Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de George Floyd, sera fixé ce vendredi 25 juin sur le nombre d’années qu’il passera derrière les barreaux pour ce crime. Cette tragédie a profondément marqué l’Amérique et a contribué au mouvement Black Lives Matter. Les procureurs ont requis une peine de trente ans de prison contre cet ancien policier de 45 ans.

Le 25 mai 2020 à Minneapolis, Derek Chauvin a étouffé George Floyd sous son genou lors de son interpellation.

Derek Chauvin « a commis un meurtre brutal », « traumatisé » les proches de sa victime et « choqué la conscience de la Nation », selon les estimations les procureurs dans des documents transmis en amont de l’audience.

Le barème des peines dans le Minnesota prévoit un minimum de 12 ans et demi de prison pour les crimes dont il a été reconnu coupable le 20 avril, à l’issue d’un procès retentissant.

Le juge Peter Cahill, qui prononcera la sentence dans l’après-midi, a ouvert la voie à une peine plus lourde en retenant quatre circonstances aggravantes : le policier « a abusé de sa position de confiance et d’autorité », « a traité George Floyd avec une grande cruauté », a agi en présence de mineurs et « a commis son crime en réunion », selon les notes du juge.

Avant de rendre sa décision, le magistrat entendra une dernière fois des proches de George Floyd. Derek Chauvin aura aussi la possibilité de s’exprimer, mais il est peu probable qu’il s’en saisisse. Pendant son procès, il avait déjà utilisé son droit à garder le silence, n’exprimant aucun regret ou excuse pour ses actes.

Lors de son arrestation, George Floyd était soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes. Avec trois collègues, Derek Chauvin avait plaqué George Floyd au sol, menotté, avant de s’agenouiller sur son cou. Derek Chauvin avait maintenu sa pression pendant près de dix minutes, indifférent aux plaintes et aux nombreux cris de détresse de George Floyd.

La scène, filmée et mise en ligne par une jeune fille, était devenue virale et avait suscité des manifestations dans le monde entier contre les violences policières et contre le racisme.

L’avocat du policier Derek Chauvin, Eric Nelson, a martelé que l’agent des forces de l’ordre de Minneapolis s’était contenté de suivre les procédures en vigueur et que la mort de George Floyd était due à des problèmes de santé combinés à l’ingestion de drogues. Les jurés n’ont pas été convaincus et ont mis moins de dix heures à reconnaître Derek Chauvin coupable.

Quelle que soit la décision du juge Cahill, elle fera l’objet de recours, Me Nelson ayant déjà fait part de son intention de demander l’annulation du verdict, notamment en raison de doutes sur l’impartialité de certains jurés.

Le dossier judiciaire ne s’arrêtera pas là : les trois collègues de Derek Chauvin seront jugés en mars 2022 pour « complicité de meurtre » par la justice du Minnesota. En parallèle, les quatre hommes devront aussi affronter un procès devant la justice fédérale qui les a inculpés pour « violation des droits constitutionnels » de George Floyd.