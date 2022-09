L'avion a terminé sa course dans un étang.

Montpellier : un avion de fret rate son atterrissage et termine sa course dans un étang

Un accident rarissime s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi à l'aéroport de Montpellier. Peu avant trois heures du matin, un Boeing 737 transportant du courrier en provenance de l'aéroport Paris Charles de Gaulle a "glissé" au moment de l'atterrissage pour se retrouver le nez dans l'eau de l'étang de Mauguio en bout de piste.

Plus de peur que de mal : les trois personnes qui étaient à bord n'ont pas été blessées. Selon les premières conclusions du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile (BEA), l'avion aurait fait de l'aquaplaning sur une piste détrempée au moment de son atterrissage. L'enquête doit néanmoins définir si d'autres éléments (vitesse, météo, poids, manœuvre, autorisation d'atterrir, etc.) peuvent expliquer cette sortie de piste.

21 vols commerciaux ont dû être annulés au départ et à l'arrivée de Montpellier, précise le journal Midi Libre.