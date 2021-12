Modération des contenus haineux : Twitter est assigné devant la justice à Paris

Quatre associations ont décidé d'assigner en justice le réseau social Twitter. SOS Racisme, SOS Homophobie, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et J'accuse avait déposé un recours en référé contre la plateforme, selon des informations de Politico . Ces quatre organisations reprochent à Twitter de ne pas déployer suffisamment de moyens pour être efficace face à la prolifération de contenus choquants et face à la haine en ligne. Une nouvelle étape judiciare va se dérouler ce jeudi 9 décembre. Cette affaire doit permettre de mettre en lumière les moyens réels (sur le plan humain et financier) qui sont alloués pour la mission de la modération des contenus illégaux et préjudiciables sur les réseaux sociaux.