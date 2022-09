Mineurs et pornographie : vers un blocage de 5 sites par la justice ?

Pornographie chez les jeunes

L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) demande à la justice le blocage de cinq sites pornographiques souligne Ouest-France.

L'Arcom les accuse de ne pas avoir fait le nécessaire pour empêcher l’accès des mineurs à leur plateforme.

"Le tribunal judiciaire de Paris analyse aujourd'hui la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en ce sens contre les sites Pornhub, Xhamester, YouPorn, Xvideos et Xnxx Ce serait l’aboutissement d’une longue procédure, engagée il y a deux ans."

Même si la décision sera probablement mise en délibéré, le tribunal judiciaire de Paris pourrait ordonner aux principaux fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher l’accès à ces sites.

Les sites des éditeurs qui ont tous leur siège social hors de France ne seraient alors plus accessibles à partir du territoire français ou par leurs adresses situées dans le territoire.

La question est "Comment protéger les mineurs des contenus sur les sites pornographiques, tout en préservant les données des internautes majeurs ?" ajoute Ouest-France.

"On avait sorti une étude en 2017 sur l'exposition des jeunes aux contenus porno. On voit qu'en l'espace de sept ans, on est passé d'un âge moyen de 14 ans à un âge moyen de 10, 11 ans." selon Thomas Rohmer, directeur et fondateur de l'Open (Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique) cité par France Info.