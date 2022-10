Midterms: Barack Obama au chevet des démocrates

Barack Obama à Détroit, le 29 octobre 2022.

Barack Obama ne lâche pas les démocrates. À dix jours des élections législatives de mi-mandat, l'ancien président américain est venu soutenir à Détroit (Michigan) la gouverneur Gretchen Whitmer les différents candidats en lice dans cet Etat. Et l'électorat afro-américain aura son importance dans plusieurs villes de cet Etat.

« Quand le prix de l’essence et de vos courses augmente, je sais que vous souffrez. Mais une fois que vous avez fait ce constat, vous devez vous demander: qui est le mieux placé pour vous aider? Et qui est vraiment de votre côté? », a déclaré Barack Obama. De manière plus grave, il s’est livré à une critique cinglante du camp républicain, accusé « d’entretenir les divisions et de nous mettre en colère les uns contre les autres pour leur seul avantage, au lieu de privilégier les faits et la vérité ».

Au lendemain de l’agression dont a été victime le mari de Nancy Pelosi, Barack Obama a mis en garde contre la tension qui pèse sur cette fin de campagne. « On sent bien, s’est-il inquiété, que si notre rhétorique envers le camp adverse devient si méchante, cela crée un climat dangereux. » Au même moment, un homme dans la foule l’interpelle. Il a aussitôt été conduit vers la sortie.

L’ex-président, visiblement convaincu que la meilleure chance des démocrates est de se poser en remparts d’une démocratie en danger, souligne combien le climat s’est dégradé depuis ses premiers pas en politique. « Faire campagne est aujourd’hui un peu plus dur, et pas seulement parce que j’ai vieilli et que j’ai les cheveux gris », a tonné Obama devant un public sous le charme.