Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme, est décédé

L'avocat Michel Tubiana en 2017.

L'avocat et militant était âgé de 68 ans.

L'avocat Michel Tubiana, qui fut tour à tour secrétaire général de la Ligue des droits de l’homme (LDH), entre 1984 et 1995, président de l'association de 2000 à 2005 et son président d'honneur depuis, est décédé ce samedi 2 octobre, à 68 ans, a annoncé l’association.

"Avocat, militant infatigable de la défense des droits de l’Homme en France et dans le monde, il était un des maillons essentiels de la LDH, un phare, toujours disponible et toujours clairvoyant", écrit l'association dans un communiqué.

Michel Tubiana, qui était aussi président d’honneur d’EuroMed Droits et ancien vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), a notamment plaidé en tant que partie civile au procès de Maurice Papon en 1998, a défendu le cofondateur du groupe armé d’extrême gauche Action directe Jean-Marc Rouillan, a défendu Klaus Croissant, l’avocat de la bande à Baader, et a plus récemment été l'avocat de deux camarades de Clément Méric. Il a aussi été l'un des membres de la société civile ayant oeuvré à l’opération de « désarmement » de l’organisation séparatiste basque ETA.

« On est effondrés, on perd un grand homme qui, par son intelligence, son acuité intellectuelle et sa vivacité d’esprit, était véritablement une référence pour la Ligue », a réagi auprès de l'AFP Malik Salemkour, actuel président de la LDH.

La LDH lui rendra un hommage public dans les prochaines semaines. « Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses enfants, Emma et Lucas, ainsi qu’à tous ses proches et amis », poursuit le communiqué.