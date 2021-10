Michel Barnier met la droite en garde contre toute polémique avant le congrès LR

Michel Barnier

Alors que les six candidats en lice multiplient déplacements et interviews, cette campagne «ne doit pas être une campagne de polémiques, d'agressivité et d'attaques», a affirmé Michel Barnier lors d'une réunion publique, mardi à Maisons-Alfort, en assurant : «Je ne suis pas un enfant de chœur». «On ne s'improvise pas candidat» mais «je me sens prêt», a affirmé l'ancien négociateur pour le Brexit, qui passe pour l'un des favoris du congrès du 4 décembre selon Le Figaro.

Pour Michel Barnier, «ce qui est important c'est qu'on se respecte» alors que la droite «se trouve dans une situation grave et exigeante». «Nous avons une responsabilité très grave. Si nous ne la gagnons pas, il faut craindre le pire. Si nous ne sommes pas présents au deuxième tour, le risque de l'explosion existe. Tellement de gens à droite et à gauche veulent récupérer des morceaux de notre famille politique!» , a-t-il ajouté.

«Restons unis, solides, ce qui n'interdit pas la diversité», a-t-il ajouté, citant Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez ou François-Xavier Bellamy «dont notre pays a besoin». Car «notre pays ne va pas bien, dans une Europe fragile et un monde instable» estime Michel Barnier.