Meurtre de Crépol : les dernières avancées de l’enquête

Deux hommes préparent une bannière en l'honneur de Thomas, l'adolescent tué à Crépol le 19 novembre, OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

C’est un drame qui a bouleversé toute la France. Le dimanche 19 novembre 2023, en marge d’un bal donné à Crépol (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes), un adolescent de 16 ans est tué d’un coup de couteau. Il est mort des suites de sa blessure alors qu’il était en route pour l’hôpital de Lyon, indiquaient alors les pompiers et le procureur de la République interrogés par l’AFP. Ce jeune homme s’appelait Thomas et il n’est d’ailleurs pas la seule victime de cette attaque, rapporte France Bleu sur son site. De nombreuses personnes ont été agressées à l’arme blanche, cette nuit-là, et on compte aujourd’hui dix-sept blessés pris en charge, dont plusieurs dans un état grave. D’après les premiers éléments de l’enquête, que citent nos confrères, “une bande d’environ une dizaine de jeunes aurait tenté de rentrer” dans la soirée privée qu’organisait alors la ville. Un vigile se serait opposé à leur venue et cela aurait engendré “un violent affrontement entre les jeunes et l’homme, blessé à l’arme blanche”.

Après le décès de Thomas, une grande marche blanche a été organisée à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. L’enquête, pour sa part, se poursuit, indique Ouest-France. D’après le titre de presse, neuf suspects, ont été interpellés, dont sept dans les environs de Toulouse et ont été placés en garde à vue pour “meurtre” et “tentatives de meurtres en bande organisée”. Tous, à l’exception d’un seul, sont de nationalité française. Le dernier est né en Italie. Parmi eux figurent trois mineurs de plus de 16 ans. Les autres sont âgés de 19 à 22 ans et, pour certains, sont déjà connus de la justice.

Certains, par exemple, ont fait l’objet de condamnations pour des infractions routières, pour “outrage et menace à l’encontre de dépositaire de l’autorité publique” ou même pour “une infraction à la législation sur les stupéfiants”. Le principal suspect, “formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel” selon le parquet de Valence, est âgé de 20 ans et a déjà été condamné deux fois, pour recel de vol et port d’arme blanche. Il avait interdiction de porter ou détenir une telle arme pour deux ans et habite dans le centre de Romans-sur-Isère.

En plus des éléments précédemment évoqués, les gendarmes continuent de chercher d’autres suspects, note encore Ouest-France.

L’avocat de quatre des suspects, Me Guillaume Fort, conteste le qualificatif “d’attaque” pour désigner les faits. Il parle, pour sa part, d’une “soirée pour qui chacun venait pour passer du bon temps” et qui aurait “dégénéré”.