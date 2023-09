Météo : une vague de chaleur attendue dimanche et lundi

Les températures seront caniculaires ce weekend.

La Chaîne météo prévoit plus de 30°C dans le Sud-Ouest, de 26°C à 29°C le long de la Méditerranée et de la vallée du Rhône, ainsi que 28°C à Paris.

Les mois se suivent et se ressemblent. Alors que la France a connu un été très chaud suivi du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, selon Météo-France, des anomalies de chaleur vont continuer à être observées dans tout le pays ce weekend. Dimanche et lundi, les températures en France devraient dépasser en moyenne de 6°C les normales pour le mois d'octobre, voire localement jusqu'à 10°C, selon La Chaîne météo. Elle prévoit plus de 30°C dans le Sud-Ouest, de 26°C à 29°C le long de la Méditerranée et de la vallée du Rhône, ainsi que 28°C à Paris.

Le pic de cette vague de chaleur devrait être atteint lundi, avec des températures pouvant atteindre 35°C à Bordeaux.

La Chaîne météo explique que cette situation est due à la circulation des anciennes tempêtes tropicales vers les îles britanniques, qui fait remonter des masses d'air chaud de l'Atlantique Sud, se réchauffant davantage en passant par le Maroc et l'Espagne avant d'arriver en France.

Dimanche, premier jour du mois, des records de température pour le mois d'octobre pourraient déjà être battus. Le record national de chaleur pour un mois d'octobre est de 35°C à Ajaccio (15 octobre 1988), suivi de près par les 34,7°C enregistrés à Dax (12 octobre 1985).

À Lire Aussi

Nucléaire ou renouvelables : le match des énergies par temps de canicule