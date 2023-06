Messe du pape François au Vélodrome : 10.000 places encore disponibles

La cité phocéenne se prépare. Au mois de septembre, le pape François se rendra à Marseille pour donner une messe au stade Vélodrome. « On estime pour le moment pouvoir encore proposer 10.000 places » pour cet événement prévu le 23 septembre à 16h45, a déclaré le diocèse à La Provence. « Nous avons d'ores et déjà enregistré près de 60.000 demandes, ce qui correspond à la jauge maximale envisagée mais il y a un grand nombre de doublons, voire de triplons », ajoute-t-il.

Les fidèles se sont pour le moment inscrits sur des sites de paroisses différentes. Le diocèse va donc devoir trier les demandes et pour se faciliter la tâche, un site d'inscription devrait être mis en place dans deux semaines.

« Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un pape vienne à Marseille, généralement ils vont plus à Paris ou à Lourdes. Je suis contente de me dire qu'en restant à Marseille, j'aurais l'occasion de le rencontrer », se réjouit une fidèle au micro de nos confrères de BFM Marseille Provence. L'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, a de son côté déclaré dans un communiqué que « lorsque le Pape célébrera la messe au stade Orange Vélodrome, lieu qui rassemble Marseille dans toute sa diversité, ce sera comme s'il se rendait chez chaque Marseillais ».

Lors de sa visite, le pape va également donner une prière interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde en hommage aux migrants disparus en mer et rencontrer les jeunes, évêques et représentants des églises de la Méditerranée. Au total, plus de 2000 bénévoles sont recherchés pour accueillir au mieux fidèles et pratiquants.