Décision radicale

Menace nucléaire : Vladimir Poutine augmente le risque d'escalade en suspendant sa participation au traité New Start

La Russie a décidé de suspendre sa participation à l'accord bilatéral New Start sur le désarmement nucléaire. Cet accord, dont la dernière version a été signée en 2010, limite le nombre d'ogives déployées par la Russie et les Etats-Unis, et prévoit des inspections des sites militaires.