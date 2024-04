Menace de grèves pour les JO 2024 : Macron dit avoir « confiance » en l’« esprit de responsabilité » des syndicats

«La France, c'est une équipe, c'est une nation unie et donc on est au rendez-vous de cette exemplarité», a lancé le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a dit lundi sur BFMTV et RMC sa «confiance» dans les syndicats et leur «esprit de responsabilité» alors que certaines organisations représentatives comme la CGT et FO ont déposé des préavis de grève pour la période des jeux olympiques cet été.

«La France, c'est une équipe, c'est une nation unie et donc on est au rendez-vous de cette exemplarité», a-t-il lancé. «Et moi j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité, ils seront à nos côtés», a-t-il plaidé.