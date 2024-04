"Mégabassine", "cyberterrorisme", "masculinisme" : les mots qui font leur entrée dans Le Petit Larousse illustré 2025

Le Petit Larousse illustré 2025 sera publié le 22 mai prochain.

Tous les ans, les dictionnaires dévoilent les nouveaux mots qu'ils intègrent dans leur édition révisée annuellement. Le Petit Larousse 2025, qui sera publié le 22 mai, a déjà dévoilé ses nouveautés. Parmi elles, "masculinisme" (mouvement qui estime que l'homme souffre de l'émancipation des femmes), "platisme" (le fait de croire que la Terre est plate) ou encore "cyberterrorisme" (des attaques informatiques menées contre des Etats, des instances publiques ou des entreprises privées).

Dans les quelques 150 nouveaux mots, une partie non négligeable concerne les questions environnementales, comme le montrent les termes "mégabassine" (qui désigne des retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole et sont critiquées par leurs opposants qui dénoncent un accaparement de la ressource) ou encore "agrotoxique" (qui qualifie des substances utilisées en agriculture pouvant présenter un degré certain de toxicité).

"Il semble que face à toutes ces inquiétudes, notre société recherche des solutions, avec des mots tel que 'écogeste' ou le nouveau sens donné à 'verdir' (devenir plus respectueux de l'environnement) et les expressions 'zéro déchet' et 'polluant éternel'", a relevé dans les colonnes du Figaro Carine Girac-Marinier, directrice du département dictionnaires et encyclopédie.

La liste de nouveaux mots, encore longue, comporte aussi les termes "visibiliser", "désanonymiser", "fast-fashion", "trottinettiste", "ultra-trail" ou encore "skatepark".