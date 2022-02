© ÉRIC PIERMONT / AFP

Programme électoral et projets de réformes

Medef : Les candidats à l’élection présidentielle ont présenté leurs mesures pour l’économie devant des chefs d’entreprises

Six candidats ont exposé leurs projets de réformes devant des dirigeants d'entreprises lors d'un rendez-vous organisé par le Medef, l'Institut de l'entreprise et les chambres de commerce et d'industrie, au cœur de la Station F à Paris, en ce lundi 21 février.