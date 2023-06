Marseille : pour son dernier jour de visite, Emmanuel Macron va évoquer le logement et le développement du port de la ville

La lutte contre l'habitat indigne et le développement du port seront au menu de la troisième et dernière journée de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille mercredi 28 juin.

Le président doit visiter mercredi la cité Benza, une copropriété dégradée de plus de 300 appartements et un millier d'habitants.

La journée démarrera toutefois par le traditionnel Conseil des ministres, qui se tiendra en visioconférence, sauf pour les membres du gouvernement qui accompagnent le président de la République. Le président se rendra ensuite dans une copropriété dégradée et au port de Marseille-Fos, avant de quitter la cité phocéenne, qu'il présente comme sa "ville de cœur".