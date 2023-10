Marseille : plusieurs kilos de cannabis saisis dans les quartiers nord

Plus de 16 kilos de cannabis ont été découverts par des policiers de la Brigade spécialisée de terrain et de la BAC Nord ce samedi dans la cité de Campagne Lévêque et de la Castellane.

