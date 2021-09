Marseille : face aux grèves et à l'absentéisme, Macron veut que les directeurs d'écoles puissent choisir leurs enseignants

Emmanuel Macron

Le président souhaite que les établissements les plus vétustes soient rénovés

Déplorant un problème de "fonctionnement" dans les écoles phocéennes, avec "trop de grèves" et d'"absentéisme", Emmanuel Macron a dit vouloir donner "plus de liberté et de moyens aux directeurs". souligne France Info.

Au cours des prochains mois, 50 établissements des quartiers populaires seront retenus pour expérimenter une "méthode radicalement nouvelle" : les directeurs d'écoles pourront notamment y choisir leurs enseignants, attirés par un projet pédagogique défini et par "beaucoup plus de moyens" alloués à ces structures.

"On aurait aimé avoir des annonces chiffrées pour la rénovation des écoles, ainsi qu'un calendrier précis" a réagi Caroline Chevet, secrétaire départementale de la FSU 13, citée par France Info.