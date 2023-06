Marlène Schiappa, Photo AFP

La secrétaire d’Etat chargée de l’économie sociale et solidaire ainsi que de la vie associative est indéniablement fragilisée. Et pour cause ! En avril 2021, après l’asassinat terroriste de Samuel Paty, professeur des écoles, elle annonce la création du Fonds Marianne, initialement prévu pour "financer des personnes et associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes", rappelle France Info. Seulement, la voilà désormais mise en cause dans le cadre de la gestion de cet outil.

Le fonds, rappellent nos confrères, aurait pu être utilisé pour diffuser des contenus politiques à l’encontre des opposants d’Emmanuel Macron et pour détourner de l’argent public. C’est pourquoi Marlène Schiappa doit être auditionnée au Sénat sur ces questions. Elle dément toute malversation de son fait et sera entendue le mardi 14 juin.

Dès lors, il n’est guère surprenant de voir surgir des rumeurs concernant une éventuelle éjection de Marlène Schiappa en cas de remaniement. Un sujet auquel Elisabeth Borne, la Première ministre, a tenu à répondre ce dimanche 11 juin 2023, rapporte Le Figaro. "Marlène Schiappa est très engagée, elle l’a été dans le précédent quinquennat comme ministre déléguée à la Citoyenneté. Je pense que c’est quelqu’un qui a beaucoup de personnalité et qui souhaite s’investir auprès des Français", a notamment fait valoir la cheffe du gouvernement.

Selon elle, il n’est pas nécessaire de se séparer de Marlène Schiappa.

"On travaille en confiance avec le président de la République. (...) Je suis au travail avec mon gouvernement, j'ai présenté une feuille de route avec des choses très concrètes pour les Français", a-t-elle d’ailleurs ajouté.