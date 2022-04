Marine Le Pen estime que le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron peut lui faire gagner des voix

Marine Le Pen en déplacement à Vernon en Normandie.

En déplacement à Vernon dans l'Eure en préparation du second tour de la présidentielle, la candidate RN a organisé une conférence de presse afin d'evoquer le RIC et de rebondir aux revendications des Gilets jaunes. En réponse à l'une des interrogations des journalistes, la candidate a moqué le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Elle a même continué en s'étonnant qu'il ne le fasse qu'au second tour et a annoncé qu'elle s'attendait à ce qu'il le face au premier, puis elle a signalé avec un trait d'humour que "comme quoi il a eu un peu d'élégance envers Valérie Pécresse". Puis elle a ajouté "que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à me faire battre je pense que ça peut me faire gagner des voix" et conclu sur le sujet "Je vais en faire des affiches, je pense".