Marché de Noël de Strasbourg : une liste de produits interdits choque les commerçants

Noël

C'est un mail envoyé par la municpalité écologiste qui a fait vivement réagir les exposants du Marché de Noël de Strasbourg raconte France Bleu.

Ce mail dresse une liste de produits qui seront interdits à la vente pour l'édition 2022 qui doit démarrer à la fin du mois de novembre. D'autres sont placés "sous réserve".

Un commerçant dénonce l'incohérence de certaines décisions, avec l'interdiction de vendre de la raclette par exemple, qui doit être remplacée par une "Munstiflette" selon la liste. "Dans le même temps on autorise des produits italiens . Si on se limite aux produits alsaciens et faits en Alsace, on n'a plus grand chose à vendre" estime-t-il. Selon cette liste, les commerçants devront également vendre du crémant alsacien plutôt que du champagne.

Parmi les produits placés "sous réserves" de leur validation par des membres de la commission qui passeront dans les chalets on trouve : cravates de Noël, Croix JC (crucifix), boules à neige, cartes postales, affiches de Noël, calendriers, tapis de souris, dentifrices et produits d'entretien, cendriers, décapsuleurs, planchettes de table....

Et la colère gronde déjà sur les réseaux sociaux, internautes et marchands déplorant le caractère arbitraire et/ou absurde des « nouveautés » écrivent Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

"J’adore le crémant d’Alsace et le champagne, vins de la joie et de la fête. Que va faire la maire de Strasbourg avec le prosecco, la clairette de Die, le crémant de Bourgogne ? Cette forme de chasse à une soit disante vertu est insupportable. Clownesque" a indiqué sur Twitter Jean Rottner, président de la Région Grand Est.