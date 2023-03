Manifestations du 28 mars contre la réforme des retraites : les renseignements territoriaux anticipent « des incidents graves dans une cinquantaine de villes » et entre 650.000 et 900.000 manifestants

Une note de renseignements territoriaux, consultée par la rédaction du Parisien, livre des éléments sur la mobilisation contre la réforme des retraites pour la journée du mardi 28 mars.

Selon une note consultée par la rédaction du Parisien, la mobilisation du 28 mars pourrait être aussi chaotique que jeudi dernier. La dixième journée de manifestations contre la réforme des retraites, ce mardi, devrait avoir « une physionomie similaire à celle du 23 mars en termes de blocages, de grèves, mais également de heurts et de dégradations ».

Les différents rassemblements à travers le pays pourraient réunir entre 650.000 et 900.000 manifestants dans près de 200 communes.

La note des renseignements territoriaux précise que « le socle des salariés syndicalistes estimé entre 500 000 et 600 000 personnes devrait à nouveau répondre présent, soutenu par des représentants de la société civile clairement opposée à cette réforme des retraites et aux politiques du gouvernement ».

Après les violents affrontements samedi à Sainte-Soline, en marge d’une manifestation contre des projets de méga-bassines, la journée du mardi 28 mobilisera fortement les jeunes, selon cette note des renseignements :

« Le sujet de la répression et des violences policières, largement repris par des élus et dans de nombreux médias, pourrait cristalliser la colère des jeunes. Ils pourraient alors être beaucoup plus nombreux à prendre part aux actions initiées le 28 mars. »

Les renseignements territoriaux estiment qu’une partie de ces jeunes, qui au départ ne se « sentaient pas concernés » par la réforme des retraites, ont « finalement rejoint le mouvement le 23 mars, indignés par le recours à l’article 49.3 de la Constitution ».

La note précise également que « les organisations syndicales font état d’une radicalisation de certains de leurs adhérents, tentés de rejoindre certains mouvements citoyens ou groupes radicalisés aux actions violentes ».

Le renseignement territorial craint « des incidents graves dans une cinquantaine de villes », dans les fiefs de l’ultragauche.