Manifestation du 15 mars contre la réforme des retraites : 1.400 casseurs sont attendus à Paris

Des policiers lors d'une opération du maintien de l'ordre lors d'une manifestation contre le projet de réforme des retraites, à Paris, le 11 mars 2023.

La manifestation contre la réforme des retraites de ce mercredi 15 mars promet d’être tendue, selon les prévisions des autorités. A Paris, pour cette huitième journée d’action, le parcours est prévu entre les Invalides et la Place d’Italie.

Selon des informations du Figaro et du Parisien, les renseignements territoriaux estiment qu’entre 400 et 800 Gilets jaunes radicaux et 300 à 500 militants d’ultragauche pourraient se mêler au cortège et affronter les forces de l’ordre, en marge de la manifestation.

Pour répondre à la menace et pour assurer la sécurité tout au long de la manifestation, la préfecture de police va déployer des moyens très importants, selon Le Parisien. Le nombre d’agents qui seront sur le terrain est colossal.

La brigade des réseaux franciliens sera aussi très active dans les transports en commun pour repérer les casseurs et pour prévenir les actions violentes.