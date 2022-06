Char russe

"Scholz et Draghi à Kiev : les enjeux d’une visite de rattrapage" titre le site du Monde.

"Le président français est arrivé jeudi matin dans la capitale ukrainienne, en compagnie des premiers ministres allemand et italien, Olaf Scholz et Mario Draghi. Les trois hommes devraient multiplier les gestes de soutien au peuple ukrainien, pour faire oublier leur venue tardive dans le pays."

"Depuis des semaines, les responsables ukrainiens pressaient le chef de l’Etat de venir avant la fin de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, le 30 juin. Mais il temporisait, officiellement pour des raisons électorales, soucieux aussi de se montrer « utile » à travers ce déplacement à forte valeur symbolique".

Les trois dirigeants européens sont allés à Irpin, "dans la banlieue de Kiev. Entourés de plusieurs équipes de sécurité, de militaires et de nombreux journalistes" ajoute Le Figaro.

L'atmosphère est tendue et "Plusieurs alertes ont retenti à Kiev ce jeudi matin alors et le président français et ses homologues italien et allemand sont en visite dans la capitale ukrainienne"