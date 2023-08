Macron, Russie, soutien à Darmanin pour 2027… ce que contient le nouveau livre de Nicolas Sarkozy

« Le Temps des combats » sera disponible en librairie le 22 août.

Après « le Temps des tempêtes », voici celui « des combats ». Dans ce nouvel ouvrage, Nicolas Sarkozy revient cette fois-ci sur la suite de son quinquennat, et plus particulièrement sur la période de 2009 au début de 2012. Mais il livre aussi ses analyses sur l’actualité et sur la société, en prenant « le lecteur par la main ».

« Ces moments partagés, que beaucoup ont gardés en mémoire, constituent une partie de notre patrimoine commun, de notre identité, de nos souvenirs enfouis, mais restent liés à des instants de chacune de nos vies privées », poursuit-il, pour expliquer son envie de reprendre la plume.

Dans ces 592 pages, l’ancien chef d’État multiplie les allers-retours entre l’actualité passée et présente, comme sur les questions de politique intérieure et internationale avec un point sur la guerre en Ukraine.

Il déclare notamment craindre « que le pire ne soit à venir » et que la situation dans la région ne devienne « à court terme ingérable ». « C’est le devoir du président français de conserver ouverte la voie du dialogue avec la Russie », enjoint Nicolas Sarkozy, jugeant peu claire la stratégie actuelle de la France. « Nous ne sommes pas engagés sur le terrain. Mais nous livrons des armes à flux continu à l’un des belligérants », s’interroge-t-il.

Mais surtout, Nicolas Sarkozy montre sa préférence pour la suite… et notamment la présidentielle de 2027 alors qu’Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Son choix semble clair, c’est Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et l’ancien coordinateur de sa campagne présidentielle de 2012. « Jusqu’à présent, les faits lui ont donné largement raison. Saura-t-il franchir une nouvelle étape, voire l’étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République ? Je lui souhaite, car il a des qualités évidentes », développe-t-il voyant en lui « l’un des quadragénaires les plus prometteurs » de la vie politique.

Au fil des pages, Nicolas Sarkozy marque aussi sa distance avec son successeur, qu’il cite peu, sur l’exercice du pouvoir. « Emmanuel Macron imagine qu’il peut être le maître du temps », écrit-il, « je crois pour ma part que le temps ne nous appartient pas et que la vitesse d’exécution est la seule marge de manœuvre d’un président de la République. En cela, je diffère de l’actuel président ».

« Le Temps des combats » (édité désormais chez Fayard, après les Éditions de l’Observatoire pour les deux premiers) sera disponible en librairie le 22 août.