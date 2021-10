LR : c'est l'Ile-de-France qui recrute le plus grand nombre de nouveaux adhérents

Valérie Pécresse

Lors du congrès des Républicains, ce sont les militants LR à jour de cotisation qui voteront (le premier tour aura lieu les 1er et 2 décembre et le second les 3 et 4). La date limite d’adhésion ayant été fixée au 16 novembre, chaque écurie se mobilise ainsi à plein pour « faire des cartes » d’ici là. Les conséquences se voient : Les Républicains comptent 17 634 adhérents de plus en deux mois. Ils sont passés de 79 183 le 25 août à 96 817 le 22 octobre souligne le quotidien l'Opinion.

C'est dans les fédérations LR d’Ile-de-France, la région dont Valérie Pécresse est élue, que la progression est la plus spectaculaire.

En moins de deux mois, la fédération de Paris a ainsi engrangé 1 837 adhérents supplémentaires, celle des Hauts-de-Seine 1 138 et celle des Yvelines 922.

Après avoir échoué à imposer une primaire ouverte aux sympathisants de la droite et du centre,Valérie Pécresse, la présidente de la Région Ile-de-France a fixé à ses équipes un objectif : faire adhérer les 10 000 membres de Libres!; son mouvement (le chiffre est revendiqué par son entourage), à LR ajoute l'Opinion.