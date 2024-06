Lors d’une nouvelle tournée africaine, Lavrov vilipende « l'Occident » qui veut « imposer son mode de démocratie »

Après avoir fait étape en Guinée puis au Congo-Brazzaville, le ministre russe des Affaires étrangères doit se rendre au Tchad, autre pays proche de la France.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a entamé une nouvelle tournée africaine. La Guinée, la première, a accueilli lundi le chef de la diplomatie russe, marquant ainsi la première visite de ce dernier à Conakry depuis 2013.

Ce dernier a été accueilli à l'aéroport international par son homologue guinéen Morissanda Kouyaté avec qui il a eu une discussion à huis clos. Puis il a rencontré le chef de la junte Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après un coup d'État en 2021. «Nous n'avons pas oublié la coopération militaro-technique et le renforcement des capacités de défense de la Guinée, compte tenu notamment de la menace terroriste croissante», a déclaré Sergueï Lavrov, cité par l'agence Interfax.

Selon une vidéo diffusée sur le site du ministère russe, Sergueï Lavrov a fait une déclaration félicitant ce pays d'Afrique de l'Ouest et son dirigeant pour avoir été «à l'avant-garde du processus de décolonisation». Il a également évoqué la coopération économique, notamment dans le domaine de l'exploration géologique et au travers des investissements de la société Rusal, «plus gros investissement russe en Guinée». Il a vanté les programmes sociaux du géant russe de l'aluminium, soulignant qu'il fournissait un emploi à «des milliers de personnes» dans ce pays pauvre malgré ses vastes ressources naturelles et minérales.