Libération controversée

L’ombre de Manson plane sur la possible libération de la plus ancienne détenue de Californie

Patricia Krenwinkel, 77 ans, la plus ancienne détenue de Californie, pourrait être remise en liberté après plus d’un demi-siècle de réclusion. Complice du massacre commandité par Charles Manson en 1969, elle a été reconnue coupable de sept meurtres. Le Conseil de libération conditionnelle estime aujourd’hui qu’elle ne présente plus de danger. Mais les proches des victimes, eux, n’oublient rien.