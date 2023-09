Loi immigration : «Il n’y a pas de discussions» avec le gouvernement, assure Éric Ciotti

La droite refuse toujours à ce stade de voter le texte, alors que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a été sommé de trouver un accord.

Ce week-end encore, Elisabeth Borne a rappelé dans les colonnes du Parisien la mission de son ministre de l’Intérieur : «trouver un accord» pour que le projet de loi immigration soit adopté, sans recours au 49-3, «au Sénat et à l’Assemblée nationale». «Je lui fais confiance pour en trouver un», a glissé la chef du gouvernement. Les regards se tournent donc vers Les Républicains, qui n’envoient toutefois aucun signe d’ouverture. Ce mardi encore, ils ont réaffirmé leur hostilité à certains pans du texte et nié tout travail avec l’exécutif.

«En l’état, nous ne voterons pas ce texte», a ainsi affirmé d’emblée le président des Républicains, Éric Ciotti. Invité sur RTL, le député des Alpes-Maritimes a dénoncé la «mesure folle» qu’est selon lui la création d’un titre «métiers en tension», à laquelle l’aile gauche de la majorité est particulièrement attachée. «C’est une ligne rouge pour nous», a-t-il encore martelé.