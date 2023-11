Loi immigration : à l’Assemblée, les macronistes rétablissent l’aide médicale d’État (AME) en commission

A l’Assemblée, les macronistes rétablissent l’aide médicale d’État (AME) en commission.

Au Sénat, la majorité de droite et du centre avait voté la suppression de l’aide médicale d’État (AME) et la création d’une aide médicale d’urgence (AMU).

La suppression de l’aide médicale d’État (AME), adoptée il y a un peu plus de semaines par les sénateurs n’a pas passé le cap de la commission des lois de l’Assemblée nationale. Les députés du camp présidentiel comme de la gauche se sont opposés à cette mesure, qui prévoyait la création, à la place de l’AME, d’une aide médicale d’urgence (AMU) qui ne concernerait plus que «la prise en charge de la prophylaxie et du traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires et des examens de médecine préventive».