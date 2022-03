Lettre d’Emmanuel Macron aux Français : « Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat »

Emmanuel Macron a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle dans une lettre à la presse quotidienne régionale.

Dans une lettre aux Français et aux Françaises, publiée et diffusée via la presse quotidienne régionale, le chef de l’Etat annonce officiellement ce jeudi 3 mars qu’il sera bien candidat à l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron vient d’officialiser sa candidature à l’élection présidentielle en publiant une lettre adressée aux Français et Françaises et publiée sur les sites Internet de la presse quotidienne régionale dont Ouest-France, la Provence, Le Progrès ou bien encore Sud-Ouest ce jeudi 3 mars.

Ce texte sera publié dans les éditions papier de vendredi des journaux de la presse quotidienne régionale.

Emmanuel Macron revient notamment sur le bilan de son quinquennat et sur la succession des crises qui ont frappé le pays depuis 2017 :

« Depuis cinq ans, nous avons traversé ensemble nombre d’épreuves. Terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe : rarement, la France avait été confrontée à une telle accumulation de crises. Nous avons fait face avec dignité et fraternité. (…) Les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux ».

Le président de la République a tenu à revenir sur les investissements et les réformes de son quinquennat :

« Grâce aux réformes menées, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis quinze ans. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche, renforcer nos armées, recruter policiers, gendarmes, magistrats et enseignants, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, continuer à moderniser notre agriculture. Grâce à nos efforts, nous avons, avant la pandémie, réduit nos déficits et, tout au long du quinquennat, baissé les impôts de manière inédite. Tout cela nous a permis d’être crédibles et de convaincre nos principaux voisins de commencer à bâtir une Europe-puissance, capable de se défendre et de peser sur le cours de l’Histoire ».

Emmanuel Macron annonce officiellement sa candidature dans cette lettre, en dénonçant la vision de Marine Le Pen et Eric Zemmour :

« Nous connaissons des bouleversements d’une rapidité inouïe : menace sur nos démocraties, montée des inégalités, changement climatique, transition démographique, transformations technologiques. Ne nous trompons pas : nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. C’est en regardant avec humilité et lucidité le présent, en ne cédant rien de l’audace, de la volonté et de notre goût de l’avenir que nous réussirons. L’enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance (…) Voilà pourquoi je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de Président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd’hui comme demain de décider pour nous-mêmes ».

A travers sa lettre, le président de la République établit les grandes lignes de son futur programme : notamment le fait de travailler davantage, de poursuivre la baisse des impôts, d’investir dans l’innovation et la recherche, la sécurité et la justice, la lutte contre les inégalités, la nécessité de donner la priorité à l’école ou bien encore améliorer la prise en charge des personnes âgées.

A 38 jours du premier tour, le président de la République reconnaît aussi dans ce courrier que tout n'a pas été parfait lors de son mandat :

« Nous n’avons pas tout réussi. Il est des choix qu’avec l’expérience acquise auprès de vous je ferais sans doute différemment ».

Face à la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a annulé son premier grand meeting qui devait se dérouler à Marseille, le 5 mars.

Emmanuel Macron a évoqué le contexte particulier de sa campagne et l’importance du scrution présidentiel d’avril prochain dans le cadre de cette lettre :

« C’est pourquoi le moment électoral qui s’ouvre est si important. Cette élection présidentielle déterminera les directions que le pays se donne à lui-même pour les cinq années à venir et bien au-delà. Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l’aurais souhaité en raison du contexte. Mais avec clarté et engagement j’expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d’entre vous ».

Pour retrouver l’intégralité de la « Lettre aux Français d’Emmanuel Macron », cliquez ICI