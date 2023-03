Les ventes de maisons neuves s’effondrent

Si la baisse moyenne est de 31,3 % sur le territoire, en Île-de-France (IDF), elle n’est « que » de 25,2 % car la région est la plus dense du pays.

Lorsque Emmanuelle Wargon, alors ministre du Logement, prononce ces mots en octobre 2021 : « Le modèle du pavillon avec jardin n’est pas soutenable et nous mène à une impasse. (…) C’est un non-sens écologique », elle ne pensait certainement pas, un an plus tard, que les chiffres lui donneraient raison. En 2022, les ventes ont en effet reculé de 31,3 % en France.

« Avec 96 000 maisons construites, l’année 2022 est le pire exercice des seize dernières années, martèle Grégory Monod, président du Pôle Habitat à la Fédération française du bâtiment (FFB). Au mieux cette année, il y aura une stabilisation mais il se pourrait aussi que le niveau continue de baisser ».

Ce phénomène, Sylvain Massonneau, directeur général de Tradimaison, l’a bien observé. « Je construis, en Auvergne, environ 100 maisons par an en temps normal, mais l’année dernière je suis tombé à 65, se lamente-t-il. Clairement, on voit que les primo-accédants ont disparu des radars à cause d’un accès au crédit de plus en plus compliqué. ». Ainsi, le nombre de crédits immobiliers aux particuliers pour le neuf en 2022 a baissé de - 19,6 %. Pire, il a carrément plongé ces trois derniers mois avec -44,6 %.